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Макрон не исключил встречи с Путиным в ближайшее время

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в целях поиска деэскалации ситуации вокруг Украины не исключает своего визита в Москву и намерен обсуждать проблему с президентом США Джо Байденом.

"Сейчас приоритетом для меня по украинскому вопросу и диалогу с Россией является деэскалация и поиск политических решений для выхода из кризиса", - заявил он в среду вечером журналистам.

Он сообщил, что продолжил в эти дни обмен мнениями со своими европейскими коллегами, президентом Путиным и президентом Зеленским. Также он объявил о разговоре с президентом США Джо Байденом в ближайшие часы. На вопрос, будет ли он встречаться с Путиным, президент Франции сказал, что "это будет зависеть от продвижения наших дискуссий в ближайшие часы".

"В любом случае, я ничего не исключаю", - добавил он. И еще раз повторил, что не исключает такой встречи, в ответ на аналогичный вопрос.

Президент Франции в среду находился в городе Туркуэн, где выступил перед министрами внутренних дел стран ЕС с докладом о реформировании Шенгенского пространства, что является одним из важнейших разделов программы французского председательства в Совете ЕС.

Франция Эммануэль Макрон Владимир Путин Украина Джо Байден

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