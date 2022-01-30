Абхазия и Россия провели антитеррористические учения в Сухуме

Военные отработали освобождение правительственного здания, захваченного террористами

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Первые абхазско-российские антитеррористические учения прошли в центре Сухума, сообщил председатель Службы Госбезопасности Абхазии Роберт Киут.

"Данное мероприятие организовано для предупреждения, в первую очередь, внешних угроз, ну и, конечно же, внутренних проявлений террористического характера. Замысел учений таков: освобождение правительственного здания с заложниками, захваченными террористами с применением авиации и бронетехники. С учетом того, что это было впервые, я оцениваю действия наших подразделений на твердую четверку", - сказал он

По словам Киута, такого рода учения "будут проводиться и впредь совместно с российскими коллегами, а также с привлечением подразделений Минобороны Абхазии, не только в населенных пунктах, но и на море, и в горах".

По сообщению пресс-службы СГБ республики, весь комплекс мероприятий по антитеррористическим учениям продлится с 27 января по 5 февраля.

По информации пресс-службы, учения прошли на площади Свободы у сгоревшего во время грузино-абхазской войны здания бывшего Совмина Абхазии.

В учениях участвовали около 500 человек из подразделений МВД, СГБ, МЧС, ГСО Абхазии и ФСБ России.