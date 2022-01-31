Военные РФ начали развертывание пунктов управления под прикрытием средств ПВО в Белоруссии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о начале развертывания защищенных средствами ПВО полевых пунктов управления войсками в рамках учения в Белоруссии.

"Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Белоруссию в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. (...) Защиту (пунктов управления - ИФ) от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО", - заявили в Минобороны РФ.

"Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами", - сказали в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, на всех пунктах функционирует видеоконференцсвязь для передачи командирами сигналов управления в режиме реального времени. 29 января Минобороны РФ сообщило о прибытии на учения в Белоруссию дивизиона комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

21 января ведомство объявило о начале переброски на маневры в Белоруссию по железной дороге двух дивизионов систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Они заступят на учебное боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО России и Белоруссии, заявляли российские военные.

27 января Россия завершила перебазирование с Дальнего Востока в Белоруссию истребителей Су-35. Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Россия направляет на маневры в Белоруссию 12 истребителей Су-35.

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - до 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

19 января военное ведомство РФ сообщило, что в Белоруссию на учения перебрасывают ряд частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой. 25 января Минобороны РФ сообщило о прибытии в Белоруссию артиллеристов и морских пехотинцев. До этого российские военные публиковали кадры прибытия в Белоруссию сил мотострелковой бригады из Забайкалья. 26 января Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии на учения железнодорожного эшелона с российскими десантниками.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. 30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.