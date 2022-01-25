Западный и Южный военные округа РФ начали проверку боеготовности. Обобщение

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Западный и Южный военные округа России во вторник заявили о начале проверки боевой готовности войск с передислокацией подразделений на полигоны, в том числе отдаленные.

Проверка, которая началась на фоне кризисных отношений с НАТО, в официальных сообщениях округов названа плановой.

Западный военный округ

"Основная цель мероприятий - всесторонняя проверка боевой выучки войск, готовности соединений и воинских частей в сжатые сроки выполнить поставленные задачи, оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений", - заявил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Журавлев, которого цитирует пресс-служба округа.

В ЗВО сказали, что занятия по боевой готовности продлятся до 29 января.

"В рамках тренировок военнослужащие отрабатывают действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парков и выдвижению в районы сосредоточения, где основное внимание будет уделено вопросам маскировки, фортификационному и инженерному оборудованию, подготовки техники и вооружения к выполнению задач по предназначению", - сообщили в пресс-службе.

ЗВО во вторник распространил видеокадры начала занятий по боевой готовности. На видео показан выход на полевые позиции оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Занятия по проверке боевой готовности в ЗВО, в частности, проводит Первая танковая армия, сообщила пресс-служба. "Всего в проверке боевой готовности задействовано более 1 тыс. военнослужащих и порядка 100 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении о танковой армии. По данным ЗВО, военнослужащие танковой армии тренируются в Московской области, "отрабатывают получение вооружения и военной техники и убытие в районы сосредоточения".

Южный военный округ

Южный военный округ (ЮВО) сообщил, что командующий войсками округа Александр Дворников начал проверку соединений и воинских частей "в рамках плановой недели боевой готовности зимнего периода обучения".

Воинские части Южного военного округа подняты по сигналу учебной тревоги с выходом на отдаленные общевойсковые полигоны для выполнения учебно-боевых задач, в маневрах задействовано более 6 тыс. военнослужащих, сообщила пресс-служба ЮВО.

По словам военных, "соединениям и воинским частям ЮВО предстоит отработать широкий спектр мероприятий по организации всестороннего обеспечения и выполнить задачи по предназначению в составе тактических групп в ходе учений с проведением боевых стрельб".

"В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии", - цитирует Дворникова пресс-служба ЮВО.

По ее данным, на юге России в рамках занятий по оперативной и боевой подготовке создано более 20 подвижных полевых пунктов управления.

В ЮВО заявили, что в рамках проверки более 60 истребителей и бомбардировщиков Южного военного округа и Черноморского флота начинают отработку ракетных ударов в Крыму, на Кубани и в Ростовской области.

ЮВО сообщил, что в рамках проверки на полигоны вышли подразделения 58-й общевойсковой армии, которая дислоцируется на Северном Кавказе.

"Подразделения совершают марши комбинированным способом на полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации. Учения позволят оценить готовность войск 58-й общевойсковой армии ЮВО к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния", - сообщил округ.

Силы 58-й армии в прошлом апреле участвовали в крупных военных учениях в Крыму.

По словам военных, в ходе проверки в ЮВО пройдут учебно-боевые стрельбы с применением всех видов авиации, ракетных дивизионов и корабельных групп Черноморского флота и Каспийской флотилии.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В декабре начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у России нет никаких агрессивных планов.

Проверка боевой готовности в ЗВО и ЮВО проходит на фоне переброски частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой на учения в Белоруссию.

Учения РФ и Белоруссии

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022".

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.

24 января пресс-служба Балтфлота сообщила, что порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения вышли в море на учения. Также в них задействованы самолеты и вертолеты.

25 января флот сообщил, что в ходе учений на Балтике малые ракетные корабли "Мытищи", "Одинцово" и "Зеленый Дол" выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. В качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы "Акация" с мыса "Таран" в Калининградской области.