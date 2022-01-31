Норвегия отложила перезапуск проблемного завода СПГ до середины мая

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Норвегия откладывает перезапуск проблемного завода сжижения природного газа Hammerfest LNG с 31 марта на 17 мая, сообщает национальная нефтегазовая компания Equinor.

На фоне глобального дефицита газа и поисков западными политиками альтернатив российскому природному газу за счет СПГ эксперты рынка высказывали предложения об обратном – что Норвегия может ускорить запуск предприятия.

В числе причин переноса называют последствия пандемии коронавируса и эксплуатационные ограничения.

"Последняя волна инфекций в сочетании с ограничениями и стесненными рабочими зонами влияет на прогресс. Иногда половина персонала находилась в карантине и изоляции", - комментирует Equinor.

Пожар на заводе произошел в сентябре 2020 года. Несмотря на то что он ограничился воздухозаборником одной из пяти больших газовых турбин, огонь и тушение нанесли предприятию значительный ущерб.

Hammerfest LNG на острове Melkoya получает газ с морского месторождения Snohvit ("Белоснежка"). Промысел является первым офшорным проектом на норвежском континентальном шельфе, реализованном без надводной инфраструктуры. Вся инфраструктура по добыче газа находится на морском дне, газ доставляется по газопроводу в Хаммерфест, где построен СПГ-завод. Он начал работу осенью 2007 года и имеет мощность по производству 4,6 млн т СПГ, 0,34 млн т СУГ и 0,83 млн т конденсата.

Equinor владеет 37% в проекте Snohvit, TotalEnergies – 18%, Neptune Energy – 12%.