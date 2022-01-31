МЭА на основе устаревших данных упрекнуло "Газпром" в добыче ниже возможностей

Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА, IEA) упрекнуло "Газпром" в том, что в 2021 году его добыча была меньше его "официальных мощностей", свидетельствуют данные квартального отчета агентства по рынку газа. "Недостача" соответствует добыче концерна почти за месяц.

Российские газовики, проработав весь год в авральном зимнем режиме, получили еще одно обвинение в проблемах европейского энергорынка.

Обвинение

"По оценкам, добыча природного газа в России в 2021 году увеличилась на 10% (или 70 млрд кубометров) по сравнению с предыдущим годом и достигла рекордных 762 млрд куб. м. Только на "Газпром" приходится 80% прироста добычи газа, при этом его добыча приближается к 513 млрд куб. м - самый высокий уровень с 2008 года, хотя и ниже официальной производственной мощности компании в 550 млрд кубометров", - пишет агентство в своем отчете.

"Предложение со стороны разведки и добычи также не оправдало ожиданий в ключевых добывающих регионах. В 2021 году "Газпром" произвел на 35 млрд куб. м меньше заявленной компанией мощности, несмотря на рекордно высокие цены в Европе и высокий спрос на внутреннем рынке", - также заявляет МЭА.

Возможная ссылка на первоисточник

МЭА не приводит ссылки на используемую в докладе официальную оценку компании.

Упоминание потенциала в 550 млрд кубометров удалось найти в выступлении руководителя компании в далекую "доковидную" эпоху, почти четыре года назад.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на годовом собрании в июне 2018 года заявил: "В короткие исторические сроки усилиями коллективов "Газпрома" на территории России создан крупнейший в мире газодобычной комплекс. Его мощности превышают 550 млрд куб. м в год". Миллер выступал на собрании по итогам 2017 года - в 2017 году "Газпром" добыл 471 млрд куб. м, в 2018 - 499 млрд куб. м газа.

Исходя из этой логики, "официальные производственные мощности" МЭА рассматривает как неизменную величину, которая навсегда устанавливается одним заявлением руководителя компании.

В реальности производственные мощности определяются сложным балансом падения добычи на старых месторождениях, мер по поддержанию добычи на них, а также вводом новых объектов добычи. Для ввода новых добычных мощностей требуются инвестиции, ресурс для финансирования которых в 2020 году резко сократился. Объективность этого фактора МЭА признает в том же свежем отчете на глобальном уровне, но в отношении "Газпрома" выдвигает обвинение о наличии злого умысла в недопоставках газа в Европу.

В 2020 году на фоне небывалого обвала спроса и цен на рынках "Газпром" сократил инвестиции на четверть, в условиях неопределённости перспектив пандемии сохранил этот консервативный подход и на 2021 год.

Первоначальный план добычи "Газпрома" на 2021 год был определен в 497 млрд куб. м, но в итоге компания смогла добыть 514,8 млрд куб. м.

В течение 2021 года дочерние добывающие компании "Газпрома" несколько раз сообщали, что летом, когда спрос должен сезонно снижаться, работают в режиме зимних максимумов. В 2021 году "Газпрому" надо было восполнить 61 млрд кубометров запасов в подземных хранилищах России. Это была очень сложная задача - фактически закачка продолжалась до конца первой недели ноября.

Инвестиции

МЭА признает, что под ударом пандемии коронавируса производители по всему миру снизили инвестиции до минимального значения за десятилетие: в 2020 году $100 млрд, а в 2021 году нарастили инвестиции лишь на 10%. Это на половину меньше, чем требует сценарий IEA Stated Policies Scenario и на 12% - сценарий Net Zero by 2050, отмечает МЭА.

"Нынешняя высокая ценовая конъюнктура дает производителям сильные стимулы для увеличения инвестиций в разведку и добычу в ближайшем будущем. Однако неопределенность спроса, связанная с глобальной пандемией и энергетическим переходом, а также давление со стороны инвесторов с целью соблюдения дисциплины в капиталовложениях (это касается производителей США) и диверсификации в сторону отказа от ископаемого топлива могут подавить реакцию производителей на высокие цены", - отмечается в отчете.

"Низкий уровень инвестиций может создать проблемы для повышения производительности в среднесрочной перспективе", - признают авторы отчета МЭА.

Не первый упрек

Утверждение о добыче ниже возможностей продолжает выдвинутый Международным энергетическим агентством посыл об "искусственном дефиците", срежиссированныс Россией на европейском рынке.

Ранее в январе МЭА заявило: "Мы видим сильные элементы "искусственного дефицита" на европейских газовых рынках, что, по-видимому, связано с поведением контролируемого государством российского поставщика газа". "В отличие от других поставщиков трубопроводного газа, таких как Алжир, Азербайджан и Норвегия, Россия сократила свой экспорт в Европу в четвертом квартале 2021 года на 25% по сравнению с тем же периодом 2020 года и на 22% по сравнению с уровнем 2019 года. И это несмотря на исключительно высокие рыночные цены на природный газ, которые мы наблюдаем в последние месяцы", - распространило агентство комментарий исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля 13 января.

Одним из первых комментаторов этого заявления МЭА выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг - на следующий же день он написал в твиттере: "Мы обсудили циничное манипулирование рынками энергоресурсов со стороны России".

Реагируя на комментарий Бироля, российский вице-премьер Александр Новак заявил: "Меня, конечно, несколько удивило заявление главы такой уважаемой международной организации, как МЭА, который пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей".