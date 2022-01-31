Белорусские удобрения с 1 февраля не пройдут через Литву без заключения ее комиссии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В понедельник, 31 января, завершается транзит через Литву удобрений одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений "Беларуськалий", ни одна заявка на транспортировку в феврале не подтверждена, сообщает компания LTG (Lietuvos gelezinkeliai, Литовские железные дороги).

LTG утверждает, что не удовлетворит просьб о транспортировке грузов "Беларуськалия" до тех пор, пока не получит заключение правительственной комиссии по проверке сделок стратегических предприятий, сообщает агентство BNS.

Такой порядок предусматривает Политика контроля, соответствия и предупреждения санкций и ограничительных мер, которую в пятницу утвердило правление LTG.

"На сегодняшний день не подтверждена ни одна заявка на транспортировку удобрений в феврале", - говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщает LTG, последние составы с удобрениями "Беларуськалия" должны въехать в Литву в понедельник около 20 часов и примерно в течение половины суток доехать до Клайпедского порта. До конца недели вагоны будут возвращены порожними.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство Белоруссии должно в течение нескольких дней ввести ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита белорусских грузов в литовских портах.

"Если Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович (Головченко, премьер-министр Белоруссии - ИФ), значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТа.

Лукашенко заявил об этом, принимая с докладом премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, руководителей "Беларуськалия" и "Белорусской калийной компании" (БКК, трейдер "Беларуськалия").

"Я просто хочу, чтобы литовцы понимали. Сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно", - добавил он.

По его словам, Минск готов к диалогу с литовской стороной. "Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются", - сказал Лукашенко.