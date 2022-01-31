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Джонсон в разговоре с Путиным намерен посоветовать РФ "отойти от пропасти"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднять тему Украины и призвать собеседника избежать наихудшего варианта развития событий.

"Я собираюсь сказать президенту Путину, что нужно отойти от пропасти. России нужно сделать это", - сказал он в понедельник журналистам.

Джонсон подчеркнул, что будет считать катастрофой любое российское вторжение на Украину, вне зависимости от масштабов. "Это было бы катастрофой для всего мира. И в то же время - катастрофой непосредственно для России", - отметил премьер.

На прошлой неделе Джонсон заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным.

Владимир Путин Украина Борис Джонсон Великобритания

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