Лунный Новый год в странах Азии отметят скромно из-за "омикрона"

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Жители стран Азии готовятся встретить Новый год по лунному календарю, который в этот раз в большинстве стран отметят скромно из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон", сообщает в понедельник Associated Press.

В Китае лунный новый год считается самым главным праздником года, и в этот раз он приходится на 1 февраля. Каждый новый наступающий год носит название в честь одного из 12 знаков китайского зодиака - год Тигра сменит уходящий год Быка. Многие китайцы верят, что именно в год тигра пандемия коронавируса отступит, поскольку этому животному приписывают силы, которые помогут миру победить COVID-19.

Новый год по лунному календарю уже в третий раз проходит в условиях пандемии коронавируса COVID-19 в мире. В этом году празднования выпадают на разгар очередной волны коронавируса в мире, и на этот раз распространяется штамм "омикрон", который примечателен тем, что имеет высокую степень заразности и передается от человека к человеку быстрее, чем предыдущие штаммы.

Традиционно во время национальных праздников китайцы отправляются в путешествия. По данным сайтов, собирающих статистку по коронавирусу, около 85% населения Китая в настоящее время вакцинированы, и многие китайцы в этом году путешествовали внутри страны.

За первые 10 предпраздничных дней около 260 млн человек совершили поездки по стране, это меньше, чем до пандемии коронавируса, но на 46% больше, чем в прошлом году.

В этом году новогодние торжества совпадают с зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые открываются к концу каникул. Власти ужесточили контроль, чтобы не допустить распространение вируса в преддверии и во время спортивного мероприятия. Сами игры проводят в так называемых пузырях - специально оборудованных закрытых площадках, покидать которые спортсменам и делегациям запрещено. Широкая публика попасть на спортивные трибуны не сможет, билеты продаваться не будут.

В других азиатских странах, как ожидается, Новый год пройдет менее сдержанно, чем в Китае. Во Вьетнаме на выходных люди стекались на рынки, чтобы приобрести цветы и украшения для дома для проведения торжеств. Однако масштабных мероприятий в этом году в этой стране также не будет.

В Таиланде также отменили фейерверки, вместо этого в Бангкоке на улицах зажгут традиционные фонари. В Сингапуре людям можно принимать в гостях до пяти человек в сутки, вероятно, благодаря этому послаблению ограничений многие сингапурцы встретят Новый год в окружении родных и близких, отмечает агентство.