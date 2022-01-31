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В Китае выявили COVID еще у 37 человек, связанных с Олимпийскими играми

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Китае зарегистрировали 37 новых случаев заражения коронавирусом среди людей, связанных с предстоящей зимней Олимпиадой в Пекине, сообщается в понедельник на сайте оргкомитета игр.

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Отмечается, что 12 новых случаев приходятся непосредственно на спортсменов и членов делегаций.

Согласно данным оргкомитета игр в Пекине, за сутки проведено почти 63 тыс. тестов на коронавирус среди тех, кто связан с играми в Пекине.

Днем ранее в Китае выявили 34 случая коронавируса, связанных с Олимпиадой.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Китай коронавирус Олимпийские игры

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