В Киеве приветствовали сигналы из РФ о возможности встречи Путина и Зеленского

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Офисе президента Украины положительно отреагировали на заявления из Москвы о возможности прямых контактов между президентами двух стран, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

"Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов", - сказал Никифоров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что пока в календаре президента Украины Владимира Зеленского нет визита в Китай на зимние Олимпийские игры.

"В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это сейчас крайне необходимо для консолидации международной поддержки вокруг нашей страны", - сказал Никифоров.

Как сообщалось, 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Украины и РФ может состояться в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге с целью обсуждения двусторонних отношений. При этом обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Донбассе, как отметил Лавров, должно проходить в Трехсторонней контактной группе.