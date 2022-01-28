Лавров заявил, что РФ готова принять Зеленского для обсуждения двусторонних отношений

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия готова принять президента Украины Владимира Зеленского, если он хочет обсудить двусторонние отношения, но не Донбасс, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент (России - ИФ) отвечал на этот вопрос. Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима - на эти действия, конечно, мы отвечаем - мы готовы, пожалуйста. Пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они договорятся", - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям в пятницу.

"Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в Контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском", - добавил он.

По его словам, заявления Зеленского о неготовности вести диалог с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР негативно сказываются на внутриукраинских отношениях. "А для наших отношений - если у него есть, что сказать, как исправлять шаги по их разрушению, которые инициировал Киев, Зеленский и его предшественник, мы готовы это рассмотреть".