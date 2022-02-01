Парламент Армении утвердил отставку президента Саркисяна

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Армении утвердил отставку президента республики Армена Саркисяна, выступившего с соответствующим заявлением 23 января.

"На основании заявления президента Армении об отставке, руководствуясь ст.142 Конституции и законом "О регламенте парламента", считать прекратившимися полномочия президента Армении Армена Саркисяна", - говорится в заявлении спикера парламента Армении Алена Симоняна.

Саркисян заявил о своей отставке 23 января.

В соответствии с законом "О регламенте парламента", отставка президента вступает в силу, если он в течение семи дней не забирает обратно свое заявление. Согласно Конституции, до вступления в должность нового президента его полномочия исполняет председатель парламента.

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" намерена выдвинуть на пост президента республики кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна.

Президента Армении избирает парламент сроком на семь лет.