Правящая партия Армении определилась с кандидатом на пост президента страны

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правящая в Армении партия "Гражданский договор" намерена выдвинуть на пост президента республики кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Об этом сообщила армянская газета "Грапарак".

"Сегодня "Гражданский договор" принял решение выдвинуть на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна", - пишет издание.

23 января президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

Президента Армении избирает парламент. Выборы могут состояться в середине февраля.

В парламенте Армении "Интерфаксу" сообщили, что, если президент не возьмет обратно свое заявление, то отставка вступит в силу во вторник, 1 февраля.

Ваагн Хачатурян считается политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего этот пост в 1991-1998 гг. Хачатурян в 1992-1996 гг. был мэром Еревана, в 1996-1998 гг. - советником президента, с 2019- 2021 гг. был членом правления "Армэконбанка", который принадлежит семье одного из крупных армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. В августе 2021 года Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.