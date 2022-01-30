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Правящая партия Армении определилась с кандидатом на пост президента страны

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правящая в Армении партия "Гражданский договор" намерена выдвинуть на пост президента республики кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Об этом сообщила армянская газета "Грапарак".

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"Сегодня "Гражданский договор" принял решение выдвинуть на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна", - пишет издание.

23 января президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

Президента Армении избирает парламент. Выборы могут состояться в середине февраля.

В парламенте Армении "Интерфаксу" сообщили, что, если президент не возьмет обратно свое заявление, то отставка вступит в силу во вторник, 1 февраля.

Ваагн Хачатурян считается политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего этот пост в 1991-1998 гг. Хачатурян в 1992-1996 гг. был мэром Еревана, в 1996-1998 гг. - советником президента, с 2019- 2021 гг. был членом правления "Армэконбанка", который принадлежит семье одного из крупных армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. В августе 2021 года Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.

Армения Ваагн Хачатурян Гражданский договор

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