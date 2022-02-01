Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке ученые вылетают в Россию

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские ученые-экологи Александр Игнатенко, Артем Рябов и Николай Килафян, задержанные в 2020 году на Шри-Ланке по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков, оплатили штраф и возвращаются в Россию, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Они уже прошли таможенный контроль и ждут вылета. Около 19:00 они должны быть в Москве, откуда отправятся по домам. Я считаю, что это большая общая победа, что удалось избежать реального лишения свободы", - сказал Мельников.

Он отметил, что собрать необходимую сумму для оплаты штрафа удалось благодаря неравнодушным гражданам, теперь россияне вернутся домой и в первую очередь займутся своим здоровьем, состояние которого и вынудило дать их признательные показания, чтобы скорее закончить судебный процесс.

"Еще будет вестись разбирательство, потому что, я считаю, были нарушены все возможные нормы международного права при судопроизводстве, и признательные показания в итоге были даны под колоссальным давлением", - добавил Мельников.

Ранее сообщалось, что суд на Шри-Ланке приговорил к штрафам трех российских экологов, задержанных в 2020 году по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков. Каждому суд назначил штраф в размере 2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий - суммарно это 3 349 500 руб.

Зоолог из Ростова-на-Дону Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в шри-ланкийскую тюрьму в феврале 2020 года за нарушение действующего в стране запрета на сбор флоры и фауны. Были задержаны и двое его коллег - Рябов и Килафян, которых впоследствии отпустили из-под стражи. Всем троим вменили уничтожение 277 жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением насекомых, а подбирал погибших особей вдоль дороги, фотографировал и описывал их.