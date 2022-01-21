Троих россиян приговорили к штрафу на Шри-Ланке за уничтожение жуков

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Суд на Шри-Ланке приговорил к штрафам троих российских экологов – Александра Игнатенко, Артема Рябова и Николая Килафяна, задержанных в 2020 году по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков, сообщил "Интерфаксу" правозащитник Иван Мельников.

"Сегодня был вынесен приговор. Каждому суд назначил штраф в размере 2 млн 885 тыс. шри-ланкийскх рупий - суммарно 3 млн 349 тыс. 500 руб.", - сообщил агентству Мельников в пятницу.

По его словам, в настоящее время россияне остаются на острове, в случае, если они не выплатят штраф до 11 марта, им грозит тюремное заключение.

Правозащитник отметил, что ученые были вынуждены признать вину из-за "колоссального давления" со стороны обвинения.

"В случае непризнания вины грозили оставить их на острове в течение многих лет. При этом некоторым из них требуется срочная операция по состоянию здоровья. Поэтому под давлением они были вынуждены признать вину, несмотря на ее, не мой взгляд, отсутствие", - отметил Мельников.

Он добавил, что на сайте Save From Beetles открыт сбор денежной помощи россиянам, поскольку по закону они не имеют права работать на Шри-Ланке и сейчас не получают зарплату.

Зоолог из Ростова-на-Дону Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в шри-ланкийскую тюрьму в феврале 2020 года за нарушение действующего в стране запрета на сбор флоры и фауны. Были задержаны и двое его коллег - Рябов и Килафян, которых впоследствии отпустили из-под стражи.

Всем троим вменили уничтожение 277 жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением насекомых, а подбирал погибших особей вдоль дороги, фотографировал и описывал их.