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В Молдавии утвердили компенсацию в связи с ростом тарифов на газ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии утвердило пакет компенсаций физическим и юридическим лицам в связи с новым ростом тарифов на газ.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства, решение принято во вторник на заседании Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Согласно принятому постановлению, было дополнено решение о компенсации бытовым потребителям, принятое в ноябре прошлого года. Тогда компенсировалась часть роста тарифа за потребленные первые 50 кубометров газа и последующие 100 кубометров. На этот раз принято решение о том, что тариф на эти первые 150 кубометров для населения останется на прежнем уровне, а разница в тарифе (после повышения задним числом с 1 января) будет компенсироваться из госбюджета.

Таким образом, после нового повышения тарифа бытовым потребителям компенсируют за первые 50 кубометров потребленного газа 79,8% разницы, а за следующие 100 куб. м – 69,5% разницы. То есть цена за первые 50 кубометров останется на уровне 6,8 лея, а за следующие 100 куб. м – 7,9 лея за кубометр.

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Для небытовых потребителей (физические или юридические лица, которые потребляют газ для целей, отличных от бытовых нужд) власти компенсируют 100% разницы от тарифа, действовавшего до 1 января 2022 года, на первые 500 потребленных кубометров газа. Порядок компенсаций будет аналогичен таковому для бытовых потребителей - компенсации сразу выплачиваются "Молдовагазу" и уже учитываются в счетах, которые получат потребители. Компенсации будут предоставлены сроком на три месяца - с 1 января по 31 марта 2022 года.

Для предоставления компенсаций небытовым потребителям из правительственного фонда интервенций будет выделено 60 млн леев.

Как сообщалось, в пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) приняло решение о повышении тарифа на газ для потребителей Молдавии на 40% - с 11,01 лея до 15,18 лея за кубометр. Также примерно на 40% вырос тариф на отопление из централизованной системы отопления в городах Кишинев и Бельцы.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. После подписания нового соглашения тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза с 1 ноября. Однако этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, оговоренной в контракте. В ноябре 2021 года она составляла $450 за 1 тыс. кубометров, в декабре - $550, а в январе 2022 года - $647.

В связи со сложной ситуацией в энергетике парламент Молдавии ввел в стране режим чрезвычайного положения на период с 20 января по 20 марта 2022 года.

Официальный курс на 1 февраля - 18 леев/$1.

Молдавия

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