Среднегодовая закупочная цена газа для Молдавии в 2022 году может повыситься в два раза

Фото: Tim Graham/Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Среднегодовая закупочная цена на природный газ для Молдавии в 2022 году может быть в два раза выше, чем в 2021 году - $620 за тысячу кубических метров, заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Есть такое понятие, как среднегодовая цена. Эти расчеты мы представляем в Национальное агентство по регулированию в энергетике. На 2022 год мы представили прогноз на уровне $620 за тысячу кубических метров", - сказал Чебан в передаче "Территория свободы" в понедельник вечером.

Отвечая на вопрос о том, почему прогнозируемая цена столь высока в условиях падения цен на газ по мере завершения холодного периода времени, он объяснил это высокой ценой газа в январе.

"Без учета Приднестровского региона, на январь приходится пятая часть потребления газа за весь год. В январе цена газа была высокая, отсюда и высокая среднегодовая цена", - отметил Чебан.

Он дал понять, что даже при снижении цены импортируемого газа, нельзя рассчитывать на снижение тарифа для конечных потребителей.

"Нам нужно накапливать средства, чтобы своевременно выполнять финансовые обязательства перед "Газпромом". До 20 числа каждого месяца мы должны сделать авансовый платеж, а затем - рассчитаться за потребленный за месяц газ. Кроме того, нам нужно будет ликвидировать накопившиеся финансовые отклонения, которые составляют 1,4 млрд леев (около $78 млн)", - сказал глава "Молдовагаз".

По его словам, эти финансовые наклонения накопились за первые 10 месяцев прошлого года.

"За эти 10 месяцев мы покупали газ по цене $216 за тысячу кубических метров, а тариф для потребителей был $148 за тысячу кубов. Мы еще в июле говорили о необходимости повышения тарифа на 35%. Но до этого никому не было, так как были выборы, потом смена власти, потом истек договор с "Газпромом" и т.д. А теперь эти финансовые отклонения нужно ликвидировать", - подчеркнул Чебан.

Чебан ранее написал в своем телеграм-канале, что среднегодовая цена в 2021 году составила для АО "Молдовагаз" $307 за тысячу кубических метров.

"Средняя цена закупаемого у "Газпрома" газа в 2021 году составила 307 долларов. Рост наблюдался лишь в декабре, когда стоимость выросла до 470 долларов за тысячу кубометров. Эти цифры, с учётом контрактной формулы, полностью соответствуют официальным данным, согласно которым ПАО "Газпром" продавал газ по среднегодовой стоимости в 272 доллара, при декабрьской цене в 517 долларов США", - написал Чебан.

1 февраля он также сообщил, что закупочная цена газа для Молдавии составит $563 за тысячу кубометров, на $83 меньше, чем в январе.

"Снижение стоимости позволит предприятию компенсировать часть отрицательных финансовых отклонений, которые на данный момент составляют более 2 млрд леев (более $111 млн)", - сообщил Чебан.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако в январе и этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, обговоренной в контракте. В ноябре 2021 г. она составляла $450 за 1000 куб. метров, в декабре $550, а в январе $647 за 1000 куб. метров. По этой причине в конце января по запросу "Молдовагаз" тариф для потребителей повысился еще на 40%.

Повышение тарифов вступило в силу с 1 января, чтобы не допустить новых отрицательных отклонений в "Молдовагаз". Ряд оппозиционных партий и мэрия Кишинева оспорили решение о повышении тарифов задним числом в судебной инстанции.

20 января парламент Молдавии объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с "газовым кризисом".

В начале февраля правительство Молдавии утвердило пакет компенсаций физическим и юридическим лицам в связи с новым ростом тарифов на газ.

Согласно принятому постановлению, было дополнено решение о компенсации бытовым потребителям, принятое в ноябре прошлого года. Тогда компенсировалась часть роста тарифа за потребленные первые 50 кубометров газа и последующие 100 кубометров. На этот раз принято решение о том, что тариф на эти первые 150 кубометров для населения останется на прежнем уровне, а разница в тарифе (после повышения задним числом с 1 января) будет компенсироваться из госбюджета.