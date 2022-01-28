Молдавия повысила тариф на газ для населения на 38%

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) в пятницу повысило тариф на газ для населения на 38% - с 11,01 лея до 15,18 лея за кубометр с учетом НДС.

Повышение связано с запросом поставщика - "Молдовагаза", потребовавшего повысить тариф в связи с ростом закупочной цены на газ у "Газпрома". Новый тариф вступил в силу с 1 января.

Рост тарифа будет не таким большим, как хотел "Молдовагаз", который рассчитывал на его повышение до 15,59 лея за кубометр.

В своей заявке, поданной НАРЭ, "Молдовагаз" указал среднюю прогнозную цену на газ "Газпрома" в 2022 году в $620,1 за 1 тыс. кубометров. При среднем курсе молдавской валюты 18,33 лея за доллар, который компания использовала в своих расчетах, конечный тариф для населения предлагался на уровне 15,59 лея за кубометр газа (с учетом расходов на транспортировку и т.д.).

Регулятор согласился с закупочной ценой в $620,1 за 1 тыс. кубометров, но высчитал конечный тариф по курсу 17,73 лея за доллар. В итоге новая величина тарифа была согласована на уровне 15,18 лея за кубометр.

Правительство Молдавии в свою очередь пообещало увеличить объемы компенсационных мер, в связи с чем для потребителей тарифы на первые 150 кубометров газа останутся неизменными. Разницу "Молдовагазу" компенсирует правительство.

В январе Молдавия получала газ от "Газпрома" по цене в $646 за 1 тыс. кубометров, при заложенной в тарифе цене $430 за 1 тыс. кубометров.

Неделю назад в Молдавии ввели чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетическом секторе. Из-за увеличившейся закупочной цены "Молдовагаз" не мог рассчитаться с "Газпромом" авансом за потребленный газ в первой половине января. Для этого власти Молдавии разрешили компании отсрочить уплату НДС и выплатили часть компенсаций для населения авансом. "Молдовагаз" сможет рассчитаться авансом за газ с "Газпромом" в феврале, если будут повышены тарифы на газ в стране, заявил на текущей неделе председатель правления компании Вадим Чебан.

Молдавия потребляет около 1,1 млрд кубометров газа в год без учета Приднестровья. Весь газ страна получает от "Газпрома".

Официальный курс на 28 января - 17,9 лея/$1.