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Талибы опровергли свою причастность к беспорядкам в Казахстане

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) опровергает вмешательство в дела Казахстана, в частности, отрицает, что имеет отношение к беспорядкам, которые произошли в начале января в ряде городов этой страны.

"Утверждения о вмешательстве Афганистана в нестабильность в Казахстане не соответствуют действительности", - написал в среду в твиттере заместитель пресс-секретаря движения Инамулла Самангани.

По его словам, ряд СМИ "цитируют слова российских официальных лиц о том, что некоторые афганцы могли быть причастны к нестабильности в Казахстане". "Мы отвергаем это утверждение", - заявил Самангани.

"Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство - ИФ) не позволит никому на основании своих обязательств использовать афганскую территорию во вред другой стране, или вмешиваться во внутренние дела другой страны, и этому нет никаких доказательств", - подчеркнул представитель талибов.

Самангани в очередной раз повторил, что "с территории Афганистана нет угрозы какой-либо стране".

"Иностранный след" в беспорядках в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января.

Президент республики в прошлом месяце заявлял, что террористическая атака на Казахстан была совершена при участии иностранных боевиков стран Центральной Азии, включая Афганистан и боевиков с Ближнего Востока.

"У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики с Ближнего Востока", - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об участии в протестах боевиков с опытом Ирака, Сирии, Афганистана заявляли в Госдуме РФ.

"Силы, громящие города Казахстана, это отнюдь не мирные протестующие. Это боевики с опытом Ирака, Сирии, Афганистана за плечами", - сказал "Интерфаксу" зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

Он отмечал, что "есть информация, что и террористическое пополнение из Афганистана действует на территории нашей бывшей союзной республики".

Внимание на увеличивающийся объем информации о террористической агрессии в Казахстане и о том, что в нападениях участвовали боевики из-за рубежа, в том числе из Афганистана обращал и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Хроника 18 июля 2021 года – 02 февраля 2022 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Казахстан

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