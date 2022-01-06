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Слуцкий увидел в ситуации в Казахстане почерк террористической интервенции

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В событиях в Казахстане угадывается почерк внешнего террористического участия, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Такое мы уже видели, в том числе недавно в Сирии и Ираке, это явный почерк внешней террористической интервенции", - написал он в своем телеграмм-канале в четверг.

Слуцкий отметил, что "мирный протест имеет свои границы и не может сопровождаться погромами, поджогами, мародерством, запугиванием населения и вооруженным мятежом против законных властей и уж тем более - блокированием больниц и обезглавливанием сотрудников правоохранительных органов".

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По его мнению, "все разговоры сейчас о том, вводить или не вводить коллективные силы ОДКБ на территорию Казахстана, акции протеста в европейских столицах против какой-то "оккупации" - преступное потворство международному террористическому конгломерату".

"В этой ситуации введение миротворческого контингента ОДКБ, причем по официальному запросу казахстанского руководства - единственно возможный и правильный путь не только для нормализации ситуации в Казахстане, но и обеспечения общей безопасности в регионе", - считает глава комитета.

Ситуация в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Накануне Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе организации сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Казахстан Госдума Леонид Слуцкий

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