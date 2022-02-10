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В пяти городах Казахстана задержаны члены банд, причастные к массовым беспорядкам

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Казахстане обезврежено несколько организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков, сообщила пресс-служба МВД республики.

"После январских событий в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городах Нур-Султан, Алма-Ата, Актобе, Усть-Каменогорск и Кызылорда задержано и привлекается к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков 4-7 января", - говорится в распространенной в четверг информации.

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По данным полиции, у задержанных изъят арсенал оружия: два автомата Калашникова, четыре пистолета системы ПМ, четыре пистолета "Глок", револьвер, пистолет ТТ, помповое ружье, автоматическая винтовка, гладкоствольный карабин "Сайга-410", травматический пистолет "Оса", граната РГД-5 и более 130 единиц боеприпасов различного калибра.

"В отношении всех задержанных избрана мера пресечения – содержание под стражей. Проводится досудебное расследование", - отметили в МВД.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене (на западе страны), переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции и магазины. Больше всего пострадал самый крупный город республики - Алма-Аты.

Последствия беспорядков в Казахстане

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