США перед решением о переброске сил в Европу обсуждали эту идею с союзниками

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Решение США о направлении войск в Европу не было спонтанным, Вашингтон несколько недель обсуждал эту идею с союзниками, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы не трактовала это как решение, принятое на основании каких-либо событий в последние пару дней. Мы на протяжении нескольких недель вели обсуждения с нашими союзниками и партнерами в регионе, в который направляются эти войска", - сказала она на брифинге.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о решении США временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины.

В частности, по словам Кирби, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся.

"Еще примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию", - продолжил он.