В МИД РФ назвали деструктивным решение США отправить военных в Европу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Решение Вашингтона о переброске военных в Европу является деструктивным шагом, который усиливает военную напряженность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко "Интерфаксу".

"Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений", - сказал замминистра, комментируя решение США об отправке военных в Европу.

По словам Грушко, данный шаг "только на радость властям в Киеве - можно и дальше безнаказанно саботировать минские договоренности".

Ранее в среду представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями России вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию.

По его словам, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных сейчас в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые находятся в Румынии". Кроме того, еще примерно 2 тыс. военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию.