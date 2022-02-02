Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:47Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

В МИД РФ назвали деструктивным решение США отправить военных в Европу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Решение Вашингтона о переброске военных в Европу является деструктивным шагом, который усиливает военную напряженность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко "Интерфаксу".

"Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военную напряженность, сужают поле для политических решений", - сказал замминистра, комментируя решение США об отправке военных в Европу.

По словам Грушко, данный шаг "только на радость властям в Киеве - можно и дальше безнаказанно саботировать минские договоренности".

Ранее в среду представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями России вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию.

По его словам, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных сейчас в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые находятся в Румынии". Кроме того, еще примерно 2 тыс. военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию.

МИД РФ США Александр Грушко

Новости по теме

Новости

В Польше разместят 1,7 тыс. военнослужащих США

МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

Пентагон объявил о временной переброске сил в Румынию, Польшу и Германию

Пентагон объявил о временной переброске сил в Румынию, Польшу и Германию

CNN узнала об одобрении Байденом отправки войск США в Восточную Европу

CNN узнала об одобрении Байденом отправки войск США в Восточную Европу

В Германии запретили работу телеканала RT DE

ОПЕК+ решила сохранить наращивание добычи на 400 тыс. б/с в марте

Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы

Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы

Ученые заявили, что локдауны лишь незначительно снизили число смертей от COVID

Суд ЕС отклонил жалобы Польши на решения ЕК по антимонопольным делам против "Газпрома"

Суд ЕС отклонил жалобы Польши на решения ЕК по антимонопольным делам против "Газпрома"

В Узбекистане предложили полностью заблокировать TikTok

В Узбекистане предложили полностью заблокировать TikTok
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });