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РФ положительно оценила заявление госдепа о необходимости реализации Минских соглашений

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США считает озвученное в ходе брифинга представителем госдепартамента заявление о необходимости полной реализации Минских соглашений позитивным сигналом.

"Считаем позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента Н.Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений, озвученное в ходе брифинга 2 февраля. Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей", - говорится в опубликованном в соцсети комментарии диппредставительства.

Посольство напомнило, что Россия не является стороной конфликта. Поэтому главная задача - заставить украинские власти выполнять свои обязательства.

"Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом. Поставки же американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы Юго-Востока страны", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Посольство РФ в США Россия США Украина

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