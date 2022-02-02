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В Вашингтоне перестали называть "неизбежной" эскалацию вокруг Украины

В Вашингтоне перестали называть "неизбежной" эскалацию вокруг Украины
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге для прессы в Белом доме 02 февраля 2022 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Белом доме не склонны считать эскалацию ситуации вокруг Украины неизбежной, сообщила в среду в эфире Национального общественного радио США пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Я использовала (слово "неизбежный" - ИФ) однажды. Я думаю, что и другие как-то к нему прибегли, но затем мы перестали его использовать, потому, как мне кажется, оно дает сигнал, который мы на самом деле не собирались направлять", - отметила Псаки.

"Я бы сказала, что в подавляющем большинстве случаев, когда я комментировала этот вопрос, мы говорили о возможности вторжения (на Украину - ИФ) в любое время. Это правда. Мы до сих пор не знаем, принято ли такое решение", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге долго не мог объяснить, почему Белый дом больше не использует слово "неизбежный" в контексте возможного осложнения ситуации вокруг Украины. Этот вопрос прозвучал от журналиста несколько раз, однако Прайс предпочел не давать на него четкий ответ.

Ранее правительство Украины заявило, что реакция США на события на российско-украинской границе - чрезмерная и даже паническая. Нед Прайс, комментируя позицию Киева по этому вопросу, отметил, что меры, принимаемые США по Украине, следует считать предусмотрительными, а не паническими.

США Белый дом Джен Псаки

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