Киев и Вашингтон разошлись во мнениях о "неминуемом российском вторжении" на Украину

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу публично преуменьшил угрозу "неминуемого российского вторжения" на Украину, подтвердив разницу в оценках ситуации между Киевом и Вашингтоном, пишет американское издание Politico.

Как сообщил накануне телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, президент США Джо Байден предупредил Зеленского в телефонном разговоре, что "российское вторжение теперь практически неизбежно, как только земля замерзнет" и что Киев может быть "разграблен".

Кроме того, Байден заявил, что Украина не получит значительно большей военной помощи, что там не будет размещено американских военных и что США не будут вводить превентивных санкций против России, а также сообщил об отсутствии прогресса по вопросу о вступлении Украины в НАТО.

Белый дом отверг сообщение CNN.

Вашингтон в последнее время активизировал предупреждения о "дальнейшей российской агрессии" в отношении Украины, отмечает Politico.

"С прошлой недели мы говорим, что наблюдаем подготовку и наращивание сил на границе и что вторжение может произойти в любое время. Наша оценка не изменилась с этого момента", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг.

Зеленский, выступая на пресс-конференции в Киеве, "бросил вызов оценкам Байдена, касающимся российской угрозы", и обвинил западные СМИ в том, что они подрывают веру украинцев в свое правительство и разжигают панику на Украине, пишет газета.

Украинский президент сказал, что, хотя у украинских чиновников "нет никаких недоразумений" с президентом США Джо Байденом, он "глубоко понимает, что происходит в его стране, так же, как (Байден - ИФ) прекрасно понимает, что происходит в Соединенных Штатах".

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я про это говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение (войск РФ - ИФ), тогда нас поддерживали США и европейские партнеры. Они призывали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", - заявил он.

Зеленский обратил внимание, что такой политики нагнетания ситуации представителями СМИ ранее не наблюдалось.

"Потому я считаю, и мы об этом говорили с президентом США, что информационная политика должна быть взвешенной (...). Нам не нужна эта паника", - сказал он.

Кроме того, как отметил глава государства, развертывание медиакампании о возможном начале войны с РФ уже отрицательно сказалось на украинской экономике.

По данным CNN, на фоне разногласий в оценках вероятности российского вторжения на Украину между чиновниками администраций Зеленского и Байдена нарастает напряженность. Источники телеканала заявляют, что Байден и его советники "были раздражены публичным преуменьшением угрозы Зеленским и тонко завуалированными выпадами в адрес президента США".

Собеседники CNN утверждают, что несмотря на демонстрацию Белым домом максимальной поддержки Киева, в том числе посредством поставок военной техники и финансирования, эта поддержка не снискала "особой благодарности со стороны правительства Зеленского".

Телеканал считает, что "разногласия свидетельствуют о постоянной обеспокоенности внутри Украины тем, что ее используют в качестве пешки в геополитической драме между Соединенными Штатами и Россией". Киев якобы раздражает, что его проблемы вторичны по отношению к более широкому кругу споров между двумя мировыми державами, и украинские официальные лица стали более откровенно заявлять о том, что их игнорируют в условиях растущей напряженности, говорится в сообщении.

"Было бы больше пользы от принятия активных сдерживающих мер, таких, как немедленные санкции против "Северного потока", чем постоянные устные предупреждения, предрекающие в течение последних пары месяцев неминуемую войну. Эти предупреждения не являются сдерживающим фактором и фактически непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику", - заявил CNN один из советников Зеленского.

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.