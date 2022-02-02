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Кандидат в президенты Армении Хачатурян высказался за налаживание отношений Турцией

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Ваагн Хачатурян выступил за установление мира с Азербайджаном и налаживание отношений с Турцией.

"С соседями можно и нужно жить только в мирных условиях. Тезис "принуждения к миру" является устаревшим. Мы все должны осознавать, что мир - единственная форма развития и жизни. Принуждением ничего нельзя достичь. Даже, если мы будем очень сильными, все равно должны стремиться к миру", - сказал Хачатурян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он также заявил, что положительно относится к начавшемуся армяно-турецкому диалогу. Хачатурян заявил, что "отношения можно нормализовать без предварительных условий".

Как сообщалось, первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном состоялась в Москве. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель Армении по вопросам нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян приглашены для участия в дипломатическом форуме в Анталии в марте этого года.

Правящая в Армении фракция парламента "Гражданский договор" официально выдвинула кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна на пост президента Армении. Ранее парламент Армении утвердил отставку президента республики Армена Саркисяна, выступившего с соответствующим заявлением 23 января. Согласно Конституции, до вступления в должность нового президента его полномочия исполняет председатель парламента Ален Симонян.

Ваагн Хачатурян считается политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего этот пост в 1991-1998 гг. Хачатурян в 1992-1996 гг. был мэром Еревана, в 1996-1998 гг. - советником президента, с 2019- 2021 гг. был членом правления "Армэконбанка", который принадлежит семье одного из крупных армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. В августе 2021 года Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.

Армения Ваагн Хачатурян Турция Азербайджан

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