Глава МИД Израиля счел маловероятной "насильственную конфронтацию" между РФ и Украиной

Он планирует в ближайшее время обсудить Украину с Лавровым

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Израиль не считает, что в ближайшее время конфронтация между Россией и Украиной может вылиться в вооруженный конфликт, заявил новостному порталу Axios министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

"На данный момент наша оценка такая: в ближайшее время мы не увидим насильственной конфронтации. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", - сказал министр.

Как сообщает портал со ссылкой на израильские источники из числа официальных лиц, в телефонной беседе с Лапидом в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен второй раз за последние недели попросил Израиль передать России сигнал о необходимости деэскалации вокруг Украины. Лапид "планирует поговорить об этом со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшие дни".

Глава МИД отметил, что находится в достаточно трудном положении, поскольку Израиль поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.

"Мы, как ни одна другая страна, обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса", - заявил Лапид.

Он также сказал об обеспокоенности тем, что российско-украинский кризис может отвлечь внимание мирового сообщества от венских переговоров по вопросам восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Мы бы хотели, чтобы США уделили этому вопросу гораздо более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные вещи", - подчеркнул глава МИД Израиля.