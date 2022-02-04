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Президент Польши по пути в Пекин встретился с грузинской коллегой в аэропорту Тбилиси

Анджей Дуда и Саломе Зурабишвили обменялись информацией по поводу событий на границе России и Украины

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Направляющийся с визитом в Пекин президент Польши Анджей Дуда в четверг поздно вечером совершил транзитную остановку в Тбилисском международном аэропорту, где встретился с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.

На совместном с Зурабишвили брифинге после встречи Дуда заявил, что текущие события на Украине - это важный вопрос не только для Европы, но и для всего мира. По словам президента Польши, он поделился с Зурабишвили информацией о текущей ситуации, и стороны провели консультации по важным вопросам.

"У меня состоялись встречи с различными президентами, у нас были встречи с президентом Китая, а также с представителями ООН, с президентом Франции. Хочу отметить, что крайне важны наши совместные действия", - сказал Дуда, отметив, что провел консультации по ситуации на Украине и с президентом США Джо Байденом.

"Спасибо Грузии. Я рад, что мы поговорили по этому вопросу. Хочу отметить, что Грузия является нашим союзником, с которым нас объединяет дружба", - сказал польский президент.

По его словам, на будущей неделе он планирует также визиты в Брюссель и Берлин для консультаций.

В свою очередь Зурабишвили на брифинге от имени Грузии выразила полную солидарность с Украиной. Президент Грузии отметила важность обмена информацией с польским коллегой по украинской теме.

"Агрессивные действия, угрозы, кибератаки и прямое безразмерное увеличение военных сил на границе с Украиной, также как и активизация военных сил в Черном море - все это говорит о том, насколько сегодняшняя политика России перешла на провокации, на что весь европейский, западный мир отвечает переговорами, попытками урегулировать это положение, чтобы эта напряженная ситуация пошла в сторону деэскалации, но для деэскалации, как и для мирных переговоров, нужно, чтобы обе стороны были готовы", - заявила грузинский президент.

Она добавила, что на сегодняшний день в условиях существующих глобальных вызовов нет иного пути, кроме как найти мирные решения.

"Мы поддерживаем переговоры, любые мирные переговоры, которые сегодня ведутся, и знаю, что со всех сторон есть попытки найти выход из этой напряженной ситуации, так как у агрессии нет будущего, нет результата. Эти военные действия, это использование силы остались в прошлом", - заявила Зурабишвили.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует никакого вторжения.

Грузия Польша Украина Россия Анджей Дуда Саломе Зурабишвили

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