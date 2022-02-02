В госдепе заявили, что диалог с РФ "не даст эффекта" без деэскалации ситуации вокруг Украины

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - США готовы вести с РФ диалог по безопасности без предварительных условий, однако в условиях напряженности вокруг Украины этот процесс не даст эффекта, заявил в среду представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы можем разговаривать, предварительных условий для диалога нет, но это дипломатия никуда не приведет, не приведет к рассмотрению причин для тревоги - наших, трансатлантического сообщества... причин для тревоги РФ, если (дипломатия - ИФ) не будет вестись в более широком контексте деэскалации ситуации", - сказал он на брифинге.

Он напомнил, что США пока ожидают реакции РФ на их письменные ответы на предложения России по безопасности, однако срок обнародования российского ответа назвать не может. Прайс отметил, что после получения ответа РФ могут пройти еще дипломатические контакты сторон, однако неясно, в каком формате и в какие сроки. В то же время Прайс заверил, что США будут вести их в тесном контакте со своими союзниками.

Также представитель представитель госдепа Нед Прайс указал на то, что США и европейские партнеры пересмотрят расстановку сил в Европе в том случае, если напряженность на границе с Украиной снизится.

"Если мы увидим деэскалацию со стороны России, мы конечно проанализируем это, и пересмотрим расстановку наших сил", - подчеркнул он.

Ранее в среду представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не видят, чтобы Россия предпринимала шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной, но полагают, что возможности для дипломатии пока не исчерпаны.