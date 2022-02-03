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Песков заявил, что у РФ есть причины беспокоиться из-за переброски войск США в Европу

Песков заявил, что у РФ есть причины беспокоиться из-за переброски войск США в Европу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - США, перебрасывая дополнительный контингент войск в Европу, способствуют обострению напряженности на континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Развертыванием дополнительного контингента войск "США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе", - сказал он телеканалу CNN.

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Он подчеркнул, что эти действия США являются "лучшим доказательством того, что у нас, у России, есть очевидная причина для беспокойства".

Как ранее сообщил Пентагон, президент Джо Байден официально одобрил развертывание 3 тыс. военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что около 2 тыс. военных будут переброшены из Соединенных Штатов в Польшу и Германию. Кроме того, около 1 тыс. из базирующихся в Германии военных будут переведены в Румынию. Кирби сказал, что ротация будет осуществлена в ближайшие дни, но не постоянной основе. Он подчеркнул: "Эти силы не собираются воевать в Украине".

Байден заявил в среду CNN что его решение "полностью соответствует" тому, что США говорили России в ходе обсуждений.

"Это полностью соответствует тому, что я сказал Путину", - отметил Байден. Он добавил: "До тех пор, пока он действует агрессивно, мы будем убеждать наших союзников по НАТО и Восточную Европу в том, что мы с ними, и пятая статься (устава НАТО - ИФ) является священным обязательством".

Эта статья предусматривает, что любое нападение на страну-члена альянса рассматривается как нападение на весь блок.

Россия Дмитрий Песков

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