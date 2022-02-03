Франция обсудит помощь в обеспечении безопасности Румынии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Франция намерена обсудить вопросы безопасности Восточной Европы с рядом европейских стран и активизировать участие в обеспечении безопасности Румынии за счет отправки войск в страну, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция готова принять новые меры, предусмотренные НАТО по обеспечению безопасности Румынии", - сказал Ле Дриан. Он выступил в среду в парламенте Румынии по случаю 15-летия вступления страны в Евросоюз и заявил, что Париж хочет продемонстрировать свою солидарность и подчеркнуть единство ЕС на фоне "дестабилизирующих" действий России.

Он отметил: "Мы гордимся тем, что поддерживаем вас, когда ситуация с безопасностью ухудшается на ваших границах, которые также являются нашими границами".

Ле Дриан в четверг проведет переговоры в Бухаресте с девятью министрами из стран Восточной Европы и Балтии, включая Польшу, Чехию и Эстонию, для обсуждения кризиса вокруг Украины, сообщают СМИ.

В настоящее время в Румынии размещены многонациональные сухопутные войска НАТО численностью до 4 тыс. Как сообщают СМИ, французские официальные лица заявляли, что цель Франции состоит в том, чтобы создать миссию, аналогичную тем, что существуют в странах Балтии, где одна из стран координирует все коллективные силы стран НАТО. Париж готов эту миссию возглавить. Пентагон ранее информировал, что президент США Джо Байден официально одобрил развертывание 3 тыс. военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что около 2 тыс. военных будут переброшены из Соединенных Штатов в Польшу и Германию. Кроме того, около 1 тыс. из базирующихся в Германии военных будут переведены в Румынию.

США, перебрасывая дополнительный контингент войск в Европу, способствуют обострению напряженности на континенте и являются свидетельством причин обеспокоенности России, заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Развертыванием дополнительного контингента войск "США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе", - сказал он телеканалу CNN.

Он подчеркнул, что эти действия США являются "лучшим доказательством того, что у нас, у России, есть очевидная причина для беспокойства".