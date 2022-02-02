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CNN узнала об одобрении Байденом отправки войск США в Восточную Европу

CNN узнала об одобрении Байденом отправки войск США в Восточную Европу
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден формально одобрил переброску дополнительных сил ВС США в Восточную Европу, сообщает CNN cо ссылкой на источники в США. Ожидается, что Пентагон объявит уже в среду, а переброска войск начнется в ближайшие дни.

Источники телекомпании назвали это решение выражением поддержки союзникам по НАТО, которые видят угрозу в передвижении российских войск близ границ с Украиной.

Речь идет о тысячах дополнительных военнослужащих США. В частности, по информации собеседников CNN, не менее 2 тыс. американских военных будут переброшены в Польшу и еще в общей сложности несколько тысяч в другие страны юго-востока Европы, включая Румынию.

Байден 29 января предупредил, что "в недалекой перспективе" направит дополнительные силы на территорию стран НАТО в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что Вашингтон привел в состояние повышенной боеготовности 8500 военнослужащих на случай призыва со стороны сил быстрого реагирования НАТО. Пока альянс не инициировал активизацию вооруженных сил блока.

Украина США Джо Байден Пентагон Польша Румыния

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