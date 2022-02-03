Минобороны Украины сочло низким риск обострений на границах с РФ и Белоруссией

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вероятность ухудшения ситуации на украино-российской границе сегодня оценивается как низкая, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы не фиксируем сегодня формирования ударных подразделений", - сказал Резников в четверг на брифинге, добавив, что украинская разведка фиксирует все изменения и сравнивает информацию с данными партнеров.

По информации министра, российские подразделения у украинской границы насчитывают около 115 тыс. человек с учетом переброски войск в Белоруссию.

Касаясь грядущих российско-белорусских учений, Резников заявил: "Мы точно не намерены осуществлять провокации в отношении Белоруссии и не ожидаем провокаций с их стороны". "Мы считаем, что не существует никаких оснований для вражды и недружественного непонимания. Мы надеемся, что пребывание российских войск будет временным, и по окончании учений они выйдут с территории Белоруссии", - сказал Резников.

"Что касается Белоруссии, конечно, мы также наблюдаем, и наше внимание сконцентрировано относительно будущих учений... Сегодня их активная фраза уже должна начаться. Мы, соответственно, ожидаем, что несколько тысяч человек будут принимать участие в этих учениях. Преимущественно это части из Восточного и Центрального военного округов (РФ), которые сегодня перекидываются на запад. Соответственно, наши вооружённые силы, пограничники, национальная гвардия, полиция, служба безопасности Украины готовы. Мы наблюдаем во всех пяти областях, которые граничит с дружественной нам республикой Беларусь. Соответственно, мы адаптированы к изменению ситуации", - сказал Резников.