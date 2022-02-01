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Пентагон обвинил Россию в сосредоточении более 100 тысяч военных у границ Украины

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американское командование по-прежнему уверено, что РФ якобы сосредоточила возле границы с Украиной более 100 тысяч своих военнослужащих.

"Мы говорили более чем о 100 тысяч человек. Мы не меняем мнения о такой численности (войск России - ИФ)", - заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Он также заявил, что "дополнительные подразделения РФ продолжают прибывать к украинской границе, в том числе за последние дни".

При этом Кирби отметил, что "речь о неминуемом вторжении РФ на Украину не идет", что "российское руководство еще не приняло решение о таком сценарии дальнейших действий".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в минувший понедельник опроверг утверждения о 100 тысяч российских военных на границе с Украиной.

"Я хочу задать вопрос не только нашим коллегам из США, но и тем, кто упоминал это, откуда взялась цифра в 100 тысяч военнослужащих, которые расположены, как вы утверждаете, на российско-украинской границе (хотя это не так)? Мы нигде эту цифру не называли и не подтверждали", - сказал Небензя в Совете безопасности ООН, где проводится созванное по инициативе США заседание по Украине.

Обращаясь к журналистам, Небензя отметил, что они увязывают переговоры Москвы с НАТО и США о гарантиях европейской и глобальной безопасности с так называемым "нападением на Украину", как будто если переговоры провалятся, произойдет вторжение. Он подчеркнул, что исключает такую возможность.

США Россия Украина

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