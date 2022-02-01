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Войска переброшены с востока РФ на расстояние до 10 тыс. км в рамках учений с Белоруссией

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с решением президентов России и Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства. От российских Вооруженных сил задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, в настоящее время "организована охрана и оборона государственных и военных объектов, государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России".

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Минобороны РФ Сергей Шойгу

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