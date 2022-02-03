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В Грузии призвали не создавать ажиотажа из-за отказа пустить Дмитрия Гудкова в страну

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Председатель парламентского комитета по иностранным делам Грузии Николоз Самхарадзе призвал не нагнетать ситуацию вокруг отказа российскому оппозиционеру Дмитрию Гудкову въехать в республику 31 января.

Как заявил Самхарадзе журналистам в четверг, правоохранительные органы страны отказали во въезде Гудкову, который ранее был депутатом Госдумы, признавшей "независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Поэтому, по словам парламентария, он не видит здесь оснований для ажиотажа.

Говоря о запрете посещения Грузии некоторым российским оппозиционерам, он также упомянул высказывания Алексея Навального о Грузии и грузинах.

"Я хочу напомнить, как назвал грузин Навальный в 2008 году. После этого можно судить об отношении к Грузии. У этой медали есть две стороны, поэтому, когда мы говорим о том или ином политике, надо вспомнить и то, что он говорил в прошлом о Грузии", - сказал Самхарадзе.

Грузинские СМИ ранее писали, что Навальный в 2008 году в своем блоге предлагал выселить из России всех грузин, назвав их "грызунами", и, что ему "очень хочется запустить крылатой ракетой по Генштабу грызунов".

Российского оппозиционера и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова 31 января не впустили в Грузию и вернули в Киев, откуда он прибыл в Тбилисский международный аэропорт. По информации грузинских СМИ, отказ во въезде в страну грузинской пограничной службой был мотивирован тем, что Гудков нарушил закон "Об оккупации", ранее посетив Абхазию.

Грузия Дмитрий Гудков

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