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Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал невыездным в РФ

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал невыездным в РФ
Дмитрий Гудков
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Оппозиционер, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, уехавший в июле прошлого года в Болгарию, сообщил, что ему запретили выезд из России.

"Я теперь невыездной", - написал Гудков в своем телеграм-канале и добавил, что он получил письмо на электронную почту с запретом покидать страну.

Официальным комментарием по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Ранее стало известно, что депутату Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председателю партии Сергею Митрохину временно запретили покидать Россию.

Летом прошлого года оппозиционер, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (сын Геннадия) покинул Россию в связи с уголовным преследованием по делу о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (165 УК РФ), по которому он и его тетя Ирина Ермилова проходят подозреваемыми.

В июле 2021 года сообщалось, что он приехал в Болгарию. Дмитрий Гудков в разговоре с агентством отметил, что не планирует просить политическое убежище в этой стране.

Дмитрий Гудков

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