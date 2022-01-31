Российский оппозиционер Гудков сообщил, что его депортируют из Грузии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Оппозиционер, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который прилетел из Киева в Тбилиси, сообщил, что его депортируют из Грузии.

"Прилетел из Киева в Тбилиси на встречу с активистами. У меня есть приглашение. На границе мне сказали, что меня депортируют назад в Киев. Государство приняло решение меня не пускать в страну", - сказал Гудков в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале в понедельник.

Официальным комментарием по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Летом прошлого года Дмитрий Гудков (сын Геннадия) покинул Россию в связи с уголовным преследованием по делу о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (165 УК РФ), по которому он и его тетя Ирина Ермилова проходят подозреваемыми.

В июле 2021 года сообщалось, что он приехал в Болгарию.

В январе текущего года Гудков сообщил, что ему запретили выезд из России.