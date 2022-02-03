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В ДНР заявили, что Киев сосредоточил у линии соприкосновения две трети армии Украины

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Киев сконцентрировал у линии соприкосновения в Донбассе две трети украинской армии, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Сейчас они перемещают еще три бригады (в Донбасс - ИФ), это еще порядка 20-25 тысяч человек. В итоге их будет до 150 тыс. Это не считая националистов. Это где-то две трети вооруженных сил Украины", - заявил Басурин в четверг в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил, что украинские военные размещены на участке фронта длинной в 320 км.

В конце января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что на линии соприкосновения в Донбассе находится около 100 тыс. силовиков.

Эдуард Басурин ДНР Донбасс Украина

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