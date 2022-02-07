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В ДНР сообщили о прибытии польских наемников в Донбасс

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - К линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские националисты и польские наемники, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Украинское командование не просто усиливает свою группировку возле ДНР, а формирует штурмовые группы из идеологически мотивированных националистов", - сказал журналистам в понедельник Басурин.

Он добавил, что разведкой получены сведения о "прибытии в зону проведения так называемой Операции объединенных сил ВСУ польских наемников".

"В районе Попасной отмечено присутствие двух вооруженных групп в количестве до 20 человек в смешанной форме одежды тактического типа. В ходе доразведки установлено, что указанные лица разговаривают на польском языке", - заявил представитель Народной милиции.

По мнению командования ДНР, задачей польских наемников может быть проведение совместно с украинскими силами спецопераций "точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения".

Донбасс ДНР Эдуард Басурин Украина Польша

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