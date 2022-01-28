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Лавров заявил, что Киев не контролирует огромное число своих военных в Донбассе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Киев не контролирует значительное количество вооруженных формирований на линии соприкосновения в Донбассе, что не исключает возможности провокаций, которые могут повлечь за собой боевые действия, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия. И киевский режим не контролирует огромное количество военнослужащих", - сказал Лавров в интервью российских радиостанциям.

"По данным Запада даже, по-моему, около 100 тысяч на линии соприкосновения. И киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует", - отметил министр.

По словам министра, "значительная часть находящихся там подразделений - это бывшие добровольческие батальоны, нынешние какие-то батальоны территориальной обороны, отряды народного сопротивления".

"Им раздают уже ПЗРК - эта информация, которая активно крутится в СМИ. Их призывают приносить с собой охотничьи ружья, потому что на всех не хватит ПЗРК. Это просто такой милитаристский психоз", - заявил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ Украина Донбасс

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