Обрыв кабеля оставил без связи абонентов Beeline в семи городах Казахстана

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Казахстане из-за обрыва оптического кабеля оператора Beeline без мобильного интернета остались жители Актау, Актобе, Атырау, Кызылорды, Петропавловска, Тенгиза и Уральска, сообщила пресс-служба компании. Услуги "Интернет Дома" не работают в Актобе и Хромтау.

Обрыв кабеля произошел днем в четверг. Ремонтные бригады компании немедленно отправились искать место обрыва. В пресс-службе пообещали дополнительно сообщить, когда связь наладится.

В начале января в Казахстане были проблемы с мобильной связью и интернетом, поскольку их отключали из-за массовых беспорядков. Живущие за границей родственники казахстанцев рассказывали, что порой могли дозвониться родным только на номера стационарной телефонной связи.