В Аргентине решается вопрос о регистрации "Спутника-М" для подростков

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Работа по регистрации вакцины для подростков "Спутника-М" в Аргентине продолжается, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника-М" для вакцинации подростков от 12 до 18 лет" - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Российский лидер напомнил, что Аргентина была первой страной в западном полушарии, которая зарегистрировала "Спутник V". По его словам, почти 15 млн доз вакцины уже доставлено в Аргентину.

"Я хочу вас поздравить, что вы провели такую масштабную вакцинацию. Почти 78% населения у вас привито. Это очень хороший результат", - заявил Путин.

В свою очередь Фернандес поблагодарил президента РФ за оказание помощи с поставками вакцин. "Вы нас очень значительно поддержали. Мы вам очень благодарны, потому что вакцин не хватало. Благодаря вашей помощи мы провели очень хорошую работу", - сказал президент Аргентины.