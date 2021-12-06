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Аргентина одобрила "Спутник Лайт"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Однокомпонентный "Спутник Лайт" одобрен в Аргентине как в качестве самостоятельной вакцины, так и в качестве бустера к другим препаратам, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V".

В РФПИ напомнили, что Аргентина зарегистрировала "Спутник V" одной из первых стран в мире в декабре 2020 года. "Спутник V" стал одной из ключевых вакцин, которые применялись в стране в ходе кампании по вакцинации населения, что помогло снизить заболеваемость коронавирусом в 35 раз в течение четырех месяцев. "Российская вакцина сыграла важную роль в защите населения Аргентины и помогла стране занять лидирующие позиции по борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении фонда.

По данным РФПИ, "Спутник Лайт" является высокоэффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустера.

Так, данные, опубликованные в ряде стран мира, подтверждают высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" в ходе вакцинации населения. В частности, данные Минздрава провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей, напомнили в РФПИ.

А исследование в Аргентине для оценки комбинированного применения препарата "Спутник Лайт" и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало, что "Спутник Лайт" - эффективный универсальный бустер для указанных вакцин, говорится в сообщении.

"Исследование предоставляет наиболее убедительные на сегодняшний день научные доказательства в поддержку комбинированного подхода, полученные с применением комбинаций пяти вакцин", - отмечается в сообщении.

"Спутник Лайт" в настоящее время зарегистрирован в более чем 20 странах, в том числе в качестве универсального бустера, вакцина "Спутник V" - в 71 стране с населением более 4 млрд человек.

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Спутник Лайт Аргентина РФПИ Коронавирус

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