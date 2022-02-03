Зеленский обсудил с Макроном дальнейшие шаги по поддержанию устойчивости Украины

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил в четверг с президентом Франции Эммануэлем Макроном дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия стран.

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в пределах "Нормандского формата". Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - написал Зеленский в твиттере в четверг вечером.

Ранее в четверг Кремль сообщил о телефонном разговоре Макрона с российским президентом Владимиром Путиным. По данным пресс-службы Кремля, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и "вопросы, связанные с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации".