Столтенберг сообщил о разговоре с Макроном по ситуации вокруг Украины

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины.

"Провели хороший разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военной мощи в Украине и вокруг него. Я высоко оцениваю его личную приверженность двойному подходу НАТО: сдерживание/защита и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент", - написал он в субботу в твиттере.

Good to speak to President @EmmanuelMacron on #Russia"s military build-up in & around #Ukraine. I commend his personal commitment to #NATO"s dual-track approach of deterrence/defence & dialogue. #NATO unity is key at this critical moment. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 5, 2022

Накануне Елисейский дворец сообщил, что президент Франции рассчитывает посетить на следующей неделе Россию и Украину.