Поиск
Хоккей с шайбой16:10Женщины. Группа A США - Россия 2:0Подробнее
Лыжные гонки10:45Женщины. Финал  Норвегия Россия АвстрияПодробнееБиатлон12:00Микст. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:43Заразились
на 05.02В России 12 630 047+177 282В мире 391 036 137+3 007 132

Столтенберг сообщил о разговоре с Макроном по ситуации вокруг Украины

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины.

"Провели хороший разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военной мощи в Украине и вокруг него. Я высоко оцениваю его личную приверженность двойному подходу НАТО: сдерживание/защита и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент", - написал он в субботу в твиттере.

Накануне Елисейский дворец сообщил, что президент Франции рассчитывает посетить на следующей неделе Россию и Украину.

Украина НАТО Йенс Столтенберг Франция Эммануэль Макрон

Новости по теме

Новости

Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией

Эрдоган заявил, что заразился "омикроном"

Дополнительные войска США начали прибывать в Польшу

"Роскосмос" понизит орбиту МКС по просьбе НАСА

"Роскосмос" понизит орбиту МКС по просьбе НАСА

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 390,9 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 390,9 млн

Bloomberg извинился за то, что по ошибке сообщил о вторжении России на Украину

Bloomberg извинился за то, что по ошибке сообщил о вторжении России на Украину

Что случилось этой ночью: суббота, 5 февраля

Олимпиада-2022

За сутки среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявили 45 новых случаев COVID-19

Постпред Ульянов заявил, что давление США способствует продвижению ядерной программы Ирана

Постпред Ульянов заявил, что давление США способствует продвижению ядерной программы Ирана
Пандемия коронавируса

Число умерших от COVID-19 американцев превысило 900 тысяч человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });