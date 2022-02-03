Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - По инициативе французской стороны в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации. Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Кремля, Путин обратил внимание Макрона на "провокационные заявления и действия киевского руководства, идущие вразрез с минскими договоренностями".

Кроме того, стороны договорились о дальнейших личных контактах, добавили в Кремле.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует никакого вторжения.