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Британский регулятор оштрафовал Meta за покупку GIF-платформы Giphy

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) оштрафовала владельца Facebook, Meta Platforms Inc., на 1,5 млн фунтов стерлингов ($2 млн) в связи с покупкой платформы для отправки GIF-сообщений Giphy.

В конце 2021 года CMA постановила, что Meta должна продать Giphy, которую компания купила в мае 2020 года за $400 млн, как сообщали СМИ. Эксперты ведомства после расследования соглашения между Meta и Giphy пришли к выводу, что сделка приведет к ослаблению конкуренции между соцсетями. Они также добавили, что по факту в результате соглашения Giphy перестал быть потенциальным конкурентом на рынке цифровой рекламы.

4 февраля CMA сообщило, что Meta не выполнила должным образом требования регулятора, в частности не предоставила документацию, подтверждающую факт того, что компании продолжают конкурировать и не произвели интеграцию операций.

Meta подала в суд апелляцию на постановление ведомства с требованием продать Giphy, но согласилась выплатить штраф.

"Мы намерены выплатить штраф, но считаем проблемой, что CMA может принимать решения, влияющие на права наших сотрудников - граждан США, которые защищены в соответствии с американскими законами", - отметил представитель Meta.

Котировки акций Meta снижаются на 2,41% в ходе торгов в пятницу. По итогам предыдущей сессии акции компании рухнули на 26%, что эквивалентно $232,02 млрд, из-за слабой отчетности за четвертый квартал.

Meta Giphy Великобритания CMA США Facebook

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